Рац: «Австрия сильнее, по статистике Украина выглядит не очень»
Шевченко определился, кто выйдет вместо Зубкова в старте на Австрию
Следите за заключительным поединком в группе C на XSPORT.ua
17:40
Фото - УАФ
Сборная Украины проведет матч заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Австрии. Стартовый свисток на стадионе в Бухаресте прозвучит в 19:00.
Наставники команд Андрей Шевченко и Франко Фода определились с составами на игру. Снова «сине-желтым» не сможет помочь травмированный Александр Зубков. По аналогии с поединком против Северной Македонии, скорее всего, место левого вингера займет Руслан Малиновский.
В целом же, главный тренер команды Украины сделал лишь одну замену по сравнению с прошлой встречей. Вместо Тараса Степаненко в опорной зоне вышел Сергей Сидорчук.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Австрия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.
Комментарии 0