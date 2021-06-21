Шевченко определился, кто выйдет вместо Зубкова в старте на Австрию

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Фото - УАФ

Сборная Украины проведет матч заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Австрии. Стартовый свисток на стадионе в Бухаресте прозвучит в 19:00.

Наставники команд Андрей Шевченко и Франко Фода определились с составами на игру. Снова «сине-желтым» не сможет помочь травмированный Александр Зубков. По аналогии с поединком против Северной Македонии, скорее всего, место левого вингера займет Руслан Малиновский.

В целом же, главный тренер команды Украины сделал лишь одну замену по сравнению с прошлой встречей. Вместо Тараса Степаненко в опорной зоне вышел Сергей Сидорчук.