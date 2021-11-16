Кроме Джеко, в составе Боснии на Украину будет отсутствовать и Пьянич
Шевченко поддержал экс-подопечных перед решающим матчем против Боснии
В заключительном туре отборочного турнира решится, продолжит ли сборная Украины борьбу за путевку на ЧМ
19:26
Андрей Шевченко / фото - УАФ
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко пожелал в своем твиттере удачи экс-подопечным в решающем матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится уже сегодня, 16 ноября.
Вперед к победе! Болеем за Нашу Сборную!
Вперед до перемоги !— Andriy Shevchenko (@jksheva7) November 16, 2021
Вболіваємо за Нашу Збірну !
Forward to victory! We all support our National Team, good luck for tonight! @uafukraine pic.twitter.com/ZTLif484nb
За игрой отбора на чемпионат мира можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Босния – Украина. Начало – в 21:45.
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