Шевченко поддержал экс-подопечных перед решающим матчем против Боснии

В заключительном туре отборочного турнира решится, продолжит ли сборная Украины борьбу за путевку на ЧМ

Андрей Шевченко / фото - УАФ

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко пожелал в своем твиттере удачи экс-подопечным в решающем матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится уже сегодня, 16 ноября.

Вперед к победе! Болеем за Нашу Сборную!

Вперед до перемоги !

Вболіваємо за Нашу Збірну !



Forward to victory! We all support our National Team, good luck for tonight! @uafukraine pic.twitter.com/ZTLif484nb — Andriy Shevchenko (@jksheva7) November 16, 2021

За игрой отбора на чемпионат мира можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Босния – Украина. Начало – в 21:45.