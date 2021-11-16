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Тема дняДвое игроков «Шахтера» отсеялись. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Боснии
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Шевченко поддержал экс-подопечных перед решающим матчем против Боснии

В заключительном туре отборочного турнира решится, продолжит ли сборная Украины борьбу за путевку на ЧМ
Футбол Сборная Украины
19:26
Шевченко поддержал экс-подопечных перед решающим матчем против Боснии
Андрей Шевченко / фото - УАФ

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко пожелал в своем твиттере удачи экс-подопечным в решающем матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится уже сегодня, 16 ноября.

Вперед к победе! Болеем за Нашу Сборную!

За игрой отбора на чемпионат мира можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Босния – Украина. Начало – в 21:45.

Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Боснии и Герцеговины (футбол) Андрей Шевченко

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