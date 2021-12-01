Шевченко против своих же: прогноз на матч «Дженоа» – «Милан»

Украинский специалист встретится с командой, которую ранее приводил к триумфу в Лиге чемпионов

Прогноз

Третий матч Андрея Шевченко во главе «Дженоа». Соперник – «Милан». Когда в 00-х все смотрели Серию А вряд ли могли себе такое даже представить, но вот теперь это реальность. Лирическая часть закончена, переходим к разбору встречи.

На основе двух проведенных Шевченко поединков можно сделать только один единственный вывод – Андрей Николаевич не стал что-то выдумывать и начал построение команды с обороны. «Дженоа» пропустил два от «Ромы», но было это в самой концовке, а с «Удинезе» и во все оставил свои ворота на замке. К сожалению, в атаке у «Дженоа» ничего не клеится: полная импотенция и «0» забитых мячей. В турнирной таблице генуэзцы занимают катастрофическое 18 место.

«Милан» не может выиграть уже на протяжении трех поединков, при чем если ничью с «Интером» (1:1) и поражение от «Фиорентины» (3:4) можно списать на уровень соперников, то домашняя неудача против «Сассуоло» – это провал, хотя для меня он объясним: «Милан» не успел восстановиться ни физически, ни морально после победы над «Атлетико» Мадрид в Лиге чемпионов.

Переходим к прогнозу. Если мы абстрагируемся от персоны главного тренера «Дженоа», то на бумаге встречаются 18-я и вторая команды чемпионата. То есть, фаворит понятен. Генуэзцы пока расстраивают и в игровом плане выглядят неубедительней условного «Кальяри». Поэтому я предлагаю не изобретать велосипед, а поставить на победу «Милана».

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 14 побед, 1 возврат, 22 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой