Шевченко раскрыл причину выбора Бахрейна в качестве соперника в товарищеском матче

Андрей Шевченко / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал в эфире программы «Великий футбол», почему в качестве соперника в товарищеском матче был выбран именно Бахрейн.

Чисто информативно эта игра будет иметь для меня значение. Я хочу посмотреть, на каком уровне будет наша команда под текущими нагрузками.

Я более чем уверен, что сборная Бахрейна приедет и не будет мальчиками для битья. Они дадут нам бой. Но опять же, это немного другого уровня команда.

Мы не выбирали топовые команды, потому что подбирали соперника конкретно под текущий цикл подготовки. Бахрейн поможет провести нам ровно тот матч, который информативно нам нужен.