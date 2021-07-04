Шевченко: «У нас не хватает скамейки, у нас не хватает сил»

Украинский специалист уверен, что его подопечные показали хороший футбол





Андрей Шевченко / Фото: uefa.com

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча с Англией (0:4) высказался о выступлении своей команды



«Я думаю, мы провели отличный турнир. Команда имела свой стиль, она не отказывалась от своих принципов ни при каком результате, ни с какой командой. Я считаю, что в плане этого команда показала хороший футбол. У нас не хватает скамейки, у нас не хватает сил. Но ребята дали все, что могли. И я их за это поблагодарил».

Напомним, ранее Александр Зинченко поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с Англией.



