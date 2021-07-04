Зинченко поблагодарил фанатов после вылета из Евро

Путь Украины на Евро-2020 окончен

Александр Зинченко / фото - Eurosport

Защитник сборной Украины Александр Зинченко на своей странице в Instagram поблагодарил украинских болельщиков за поддержку:

«Уверен, что с такой поддержкой и командным духом нам под силу все. Спасибо за веру. Спасибо за то, что были рядом с нами в моменты взлетов и падений. Видя вашу радость и эмоции после побед в каждом уголке Украины, Европы и мира понимаешь, ради чего играешь. Спасибо, Украина».

Обидный разгром от англичан отправил сборную Украины домой. Игроки оказались банально не готовы к таким нагрузкам, что привело к большому количеству травм: Малиновский не смог принять участие в игре из-за повреждения, Кривцов покинул поле по ходу матча, а сам Зинченко играл в том матче через боль.

Англичане мало того, что имеют намного более длинную скамейку запасных, так еще и все три своих матча играли на домашней арене «Уэмбли» в Лондоне.

Кто знает, может если бы не травма, то Зинченко снова выдал бы перформанс, который бы подарил ему место в символической сборной, как это было в 1/8 турнира.

Напомним, стало известно, сколько заработала сборная Украины за это чемпионат Европы.