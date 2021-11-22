Шевченко в «Дженоа» надолго. В руководстве клуба рассказали о дальновидных планах

Андрей Шевченко / фото - УАФ

Хуан Арчиниегас, управляющий директор компании «777 Partners», которая владеет «Дженоа», рассказал The Athletic о планах руководства клуба и роли Андрея Шевченко в этом проекте:

Андрей пришел с глубоким знанием Серии А благодаря своей очень успешной карьере там, но он все еще в некотором роде аутсайдер, который предлагает другую точку зрения. Мы заинтересованы в достижении правильного баланса: не полностью изменить итальянскую сущность клуба, но, в то же время, попытаться привлечь людей, которые понимают культуру, понимают лигу, но привносят сторонние взгляды, которые можно использовать для изменения той модели, которая используется уже некоторое время.

Мы с нашими консультантами изучали работу Шевченко в сборной Украины, были впечатлены не только общими результатами, которых он достиг, но и индивидуальными показателями, которых он добился против таких команд, как Франция (1:1 в Париже) и Испания (1:0 в Киеве). Он обыграл команды, которые на бумаге были намного лучше его. Я не хочу разглашать его стратегию в деталях, он сам поделится этим, если захочет. Однако мы спросили, что он думает о сложившейся ситуации и учитывая, где сейчас находится «Дженоа» и с какими клубами нам предстоит играть («Рома», «Удинезе», «Милан», «Ювентус», «Сампдория», «Лацио», «Аталанта»), нам предстоит трудная гонка.

Андрей, возможно, не сможет действовать в своей манере прямо сейчас, учитывая, что команда может быть не совсем там, где нам нужно. Но мы хотим, чтобы Шевченко стал частью нас в этом долгосрочном проекте. Мы с глазу на глаз понимали, что готовы работать с ним и спортивным директором, которого мы, в конечном итоге, наняли, чтобы попытаться постепенно перенести этот состав в команду, которая может быть интересной, в команду, которая в дальнейшем может играть на высоком уровне, сочетая опыт с молодостью, с возможностью предоставлении молодым футболистам игрового времени, необходимого для развития».