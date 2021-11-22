Кривцов назвал условие, при котором перейдет в «Дженоа» к Шевченко

Но этой зимой украинцев в Генуе не будет

Сергей Кривцов / фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов отреагировал на назначение Андрея Шевченко главным тренером «Дженоа»:

«Я не могу комментировать его решение. Думаю, у него было несколько предложений, но выбрал близкую своему сердцу Италию. Топ-чемпионат, хорошая команда, испытывающая небольшие трудности. Я посмотрел график ближайших матчей «Дженоа» – будет непросто, но, думаю, тренерский штаб во главе с Андреем Николаевичем сможет разрулить эту ситуацию. Буду следить и болеть за них. Хочу пожелать Андрею Николаевичу, чтобы все задачи, которые перед ним стоят и которые он сам ставит перед командой, были выполнены».

Какой опыт вы почерпнули для себя от сотрудничества с тренером в сборной Украины?

«Я посмотрел, как правильно перестраивать коллектив сборной, когда приходят люди из разных команд. Как создавать хорошую атмосферу. Плюс набрался знаний от Андреа Малдеры и Мауро Тассотти. Особенно от Мауро, который рассказывал, как правильно действовать в обороне. В свои 26-27 лет я узнавал много нового – даже, казалось бы, такие мелочи, как правильно размещать корпус относительно мяча. Итальянцы учитывают каждый нюанс. А нам в свое время об этом, к сожалению, не рассказывали».

Представим ситуацию. Вам звонит по телефону Шевченко и говорит: «Сергей, переходи ко мне в «Дженоа». Ваши действия?

«Никаких действий. У меня еще полтора года контракта с «Шахтером». Если «Дженоа» договорится с «Шахтером», или если клуб скажет, мол, ты нам не нужен, мы тебя отпускаем – конечно, что перейду. Пока я игрок «Шахтера», поэтому все мысли – только о «Шахтере».

Вам бы хотелось поиграть в хорошем зарубежном чемпионате?

«Больше да, чем нет. Хотя, если бы был холост, или не имел детей, мог бы сидеть на чемоданах. Но все иначе – дети есть, они ходят в школу и в садик. Возникает серьезный бытовой вопрос».

Ранее сообщалось, что зимой состав генуэзской команды пополнят украинские футболисты, но сам Шевченко опроверг это, заявив, что они не впишутся в лимит легионеров.

Напомним, Шевченко проиграл свой дебютный матч у руля «Дженоа».