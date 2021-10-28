Шевченко: «Во время Оранжевой революции мой «Золотой мяч» дал немного надежды людям»

Андрей Шевченко / Фото: УНИАН

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко в своем Instagram высказался о значении получения «Золотого мяча» в 2004-м году.

В сезоне 2003/2004 мы выиграли Серию А. Я играл очень хорошо на протяжении всего турнира, забил много важных и победных голов. Я знал, что был очень близок к победе в награде «Золотой мяч». Я чувствовал, что моя мечта может стать реальностью.

Это было очень особенно, в частности потому что в 2004 году родился мой первый сын – Джордан. Это был один из особенных моментов моей жизни. Также в этот год в Украине началась Оранжевая революция. Это был трудный момент для моей страны. Но когда я выиграл «Золотой мяч», это прекрасное достижение пришло в мою страну. Я дал немного надежды людям и сделал их счастливыми. Это один из моментов моей карьеры, которыми я горжусь больше всего».