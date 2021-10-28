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Шевченко: «Во время Оранжевой революции мой «Золотой мяч» дал немного надежды людям»

Экс-форвард вспомнил 2004-й год
Футбол В Европе
15:04
Шевченко: «Во время Оранжевой революции мой «Золотой мяч» дал немного надежды людям»
Андрей Шевченко / Фото: УНИАН

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко в своем Instagram высказался о значении получения «Золотого мяча» в 2004-м году.

«Золотой мяч» был чем-то, о чем я мечтал всю жизнь. Несколько украинских футболистов его выигрывали – Игорь Беланов, Олег Блохин. Взрослея и наблюдая за тем, что происходит с украинскими футболистами, это стало одной из моих мечт.

В сезоне 2003/2004 мы выиграли Серию А. Я играл очень хорошо на протяжении всего турнира, забил много важных и победных голов. Я знал, что был очень близок к победе в награде «Золотой мяч». Я чувствовал, что моя мечта может стать реальностью.

Это было очень особенно, в частности потому что в 2004 году родился мой первый сын – Джордан. Это был один из особенных моментов моей жизни. Также в этот год в Украине началась Оранжевая революция. Это был трудный момент для моей страны. Но когда я выиграл «Золотой мяч», это прекрасное достижение пришло в мою страну. Я дал немного надежды людям и сделал их счастливыми. Это один из моментов моей карьеры, которыми я горжусь больше всего».


Напомним, Шевченко остается лучшим бомбардиром в истории сборной Украины, но Андрей Ярмоленко уже его догоняет.

Петр Приходько
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Андрей Шевченко

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