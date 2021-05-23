Экс-игрок сборной Украины: «Бахрейн попытается испортить настроение хозяевам»
Шевченко выбрал экспериментальный стартовый состав на матч с Бахрейном
Сборная Украины проведет первую товарищескую игру перед Евро-2020
20:16
Андрей Шевченко / Фото: УНИАН
Стал известен стартовый состав сборной Украины на товарищеский матч с Бахрейном, сообщает пресс-служба УАФ.
Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Тымчик, Степаненко, Макаренко, Шапаренко, Марлос, Зубков, Беседин.
Матч Украина – Бахрейн начнется в 21:00.
Комментарии 0