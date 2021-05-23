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Шевченко выбрал экспериментальный стартовый состав на матч с Бахрейном

Сборная Украины проведет первую товарищескую игру перед Евро-2020
Футбол Сборная Украины
20:16
Шевченко выбрал экспериментальный стартовый состав на матч с Бахрейном
Андрей Шевченко / Фото: УНИАН

Стал известен стартовый состав сборной Украины на товарищеский матч с Бахрейном, сообщает пресс-служба УАФ.

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Тымчик, Степаненко, Макаренко, Шапаренко, Марлос, Зубков, Беседин.

Матч Украина – Бахрейн начнется в 21:00.

Видео трансляция матча Украина – Бахрейн.

Петр Приходько
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Андрей Шевченко

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