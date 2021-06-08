Шевченко: «Загадка, почему в сборной Украины нет игроков «Зари»

Чемпионат мира по дзюдо. День 3. Видео трансляция
11:00
Вратарь «Зари» Никита Шевченко считает, что несколько игроков клуба заслужили играть в сборной Украины.
Почему Шевченко не вызвал никого из футболистов «Зари»?
«Для меня это загадка, если честно. Не знаю, возможно, не подходят под его видение футбола. Я сам себе не могу ответить на этот вопрос.
Хотя я считаю, что несколько людей можно было вызвать, хотя бы на первый сбор. Чтобы ребята понимали, что не зря весь год работали и добавились каких-то результатов».
Кто действительно заслужил вызов?
«Владислав Кочергин. За него было немного обидно. Парень в хорошей форме, стабильно отыграл два сезона под руководством Скрипника, почти всегда был игроком основного состав.
Наверное, еще Владлена Юрченко можно было вызвать. Я не говорю сразу брать на чемпионат Европы, но хотя бы просто дать проникнуться атмосферной сборной, дать понять, что за ними следили.
Дать понять другим игрокам, что в сборную можно попасть не только из «Динамо» и «Шахтера».
Накануне, Украина обыграла Кипр (4:0).
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