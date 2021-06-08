Шевченко: «Загадка, почему в сборной Украины нет игроков «Зари»

Фото: ФК Заря

Вратарь «Зари» Никита Шевченко считает, что несколько игроков клуба заслужили играть в сборной Украины.

Почему Шевченко не вызвал никого из футболистов «Зари»?

Хотя я считаю, что несколько людей можно было вызвать, хотя бы на первый сбор. Чтобы ребята понимали, что не зря весь год работали и добавились каких-то результатов».

Кто действительно заслужил вызов?

Наверное, еще Владлена Юрченко можно было вызвать. Я не говорю сразу брать на чемпионат Европы, но хотя бы просто дать проникнуться атмосферной сборной, дать понять, что за ними следили.

Дать понять другим игрокам, что в сборную можно попасть не только из «Динамо» и «Шахтера».