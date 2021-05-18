Шевчук: «Динамо» могло обыграть «Зарю» с разгромным счетом»

Вячеслав Шевчук / Фото - Футбол 1/2/3

Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук в эфире программы «Великий футбол» проанализировал финал Кубка Украины «Динамо» – «Заря» (1:0).

Второй тайм уже полностью Киев владел инициативой, в дополнительное время «добил» и мог с разгромным счетом обыграть «Зарю» в этом матче. Я увидел во втором тайме, что «Динамо» было очень хорошо физически подготовлено. Была хорошая и высокая интенсивность игры.

В глаза бросалось, что Киев создавал достаточно моментов для финала Кубка Украины. В этом матче у «Динамо» было 7 – 8 моментов, с которых они должны были забивать голы.

В момент завершения атаки «Динамо» у них в штрафной площади «Зари» всегда было 4 – 5 игроков. Это очень хорошо. В моменте, когда «Динамо» забило мяч, где были игроки обороны «Зари»? Очень большая и грубая ошибка.