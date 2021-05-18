Шикарный гол Кавани не помог МЮ победить «Фулхэм»
В матче 37-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм» сыграли вничью.
Начал встречи было оптимистичным для хозяев поля: Эдинсон Кавани забил шикарный мяч издали уже на 15-й минуте. МЮ имел шансы удвоить преимущество, но не сумел реализовать свои шансы.
А во втором тайме «Фулхэму» удалось сравнять счет: ударом головой в падении отличился Брайан.
1:1, МЮ теряет очки, но остается на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» же уже вылетел.
АПЛ, 37-й тур
«Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм» 1:1
Голы: Кавани, 15 – Брайан, 76
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Шоу, Туанзебе, Уан-Биссака, Линделеф, Бруну Фернандеш, Фред, Погба, Мактомини (Рэшфорд, 62), Кавани (ван де Бек, 87), Гринвуд (Диалло, 83).
«Фулхэм»: Ареоля, Адарабиойо, Брайен, Рим, Замбо-Ангисса, Декордова-Рид, Лукман (Тете, 89), Рид (Андерсен, 32), Кавалейру, Лемина, Карвальо (Лофтус-Чик, 63).
Предупреждения: Бруну Фернандеш (18), Лемина (51), Лукман (87), Шоу (89).
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