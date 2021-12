Шикарный гол Назарины «Буде-Глимту» претендует на звание лучшего гола недели в Лиге Европы

Гол Назарины / Фото: Twitter

Гол хавбека «Зари» Егора Назарины «Буде-Глимту» (1:1) претендует на звание лучшего гола недели в Лиге Европы.

Who scored the best goal on Matchday 6?



A) Reiss Nelson, @Feyenoord

B) Ivan Schranz, @slaviaofficial

C) Borja Mayoral, @ASRomaEN

D) Yehor Nazaryna, @FCZoryaOfficial @Heineken | #UECLGOTW | #UECL