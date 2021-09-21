Тухель – о полузащитнике «Челси»: «Он обладает уникальной способностью менять ход встречи»
Ширер назвал главного фаворита на победу в АПЛ в нынешнем сезоне
Экс-форвард выделил лондонский «Челси»
14:43
Алан Ширер / Фото: Twitter
Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер заявил, что «Челси» является главным претендентом на победу в АПЛ в текущем сезоне. Его слова приводит ВВС.
«Гонка за титул в Премьер-лиге только стартовала, но «Челси» уже сейчас выглядит так, что его сложно будет остановить. Команда Томаса Тухеля смотрится впечатляюще. Даже когда они не играют хорошо или что-то идет не так, – вроде удаления Джеймса на «Энфилде» – команда все равно мало что позволяет сопернику. Блестящей победой над «Тоттенхэмом» «Челси» еще раз подтвердил, что у них сильный состав и прекрасный тренер.
Следующий матч у них – с «Манчестер Сити» в субботу, но это их не пугает. «Челси» с Тухелем три раза победил «Сити» в прошлом сезоне, включая финал Лиги чемпионов. Он вновь будет готов к Пепу Гвардиоле, я уверен».
В турнирной таблице АПЛ «Челси» лидирует.
Комментарии 0