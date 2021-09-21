Ширер назвал главного фаворита на победу в АПЛ в нынешнем сезоне

Алан Ширер / Фото: Twitter

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер заявил, что «Челси» является главным претендентом на победу в АПЛ в текущем сезоне. Его слова приводит ВВС.

Следующий матч у них – с «Манчестер Сити» в субботу, но это их не пугает. «Челси» с Тухелем три раза победил «Сити» в прошлом сезоне, включая финал Лиги чемпионов. Он вновь будет готов к Пепу Гвардиоле, я уверен».