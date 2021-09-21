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Ширер назвал главного фаворита на победу в АПЛ в нынешнем сезоне

Экс-форвард выделил лондонский «Челси»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:43
Ширер назвал главного фаворита на победу в АПЛ в нынешнем сезоне
Алан Ширер / Фото: Twitter

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер заявил, что «Челси» является главным претендентом на победу в АПЛ в текущем сезоне. Его слова приводит ВВС.

«Гонка за титул в Премьер-лиге только стартовала, но «Челси» уже сейчас выглядит так, что его сложно будет остановить. Команда Томаса Тухеля смотрится впечатляюще. Даже когда они не играют хорошо или что-то идет не так, – вроде удаления Джеймса на «Энфилде» – команда все равно мало что позволяет сопернику. Блестящей победой над «Тоттенхэмом» «Челси» еще раз подтвердил, что у них сильный состав и прекрасный тренер.

Следующий матч у них – с «Манчестер Сити» в субботу, но это их не пугает. «Челси» с Тухелем три раза победил «Сити» в прошлом сезоне, включая финал Лиги чемпионов. Он вновь будет готов к Пепу Гвардиоле, я уверен».


В турнирной таблице АПЛ «Челси» лидирует.

Петр Приходько
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