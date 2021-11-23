«Динамо» U-19 вышло в плей-офф Юношеской лиги UEFA, обыграв ровесников из «Баварии»
Шкурин и Сирота – в стартовом составе «Динамо» на «Баварию»
Матч начнется в 19:45
23 ноября 18:57
Илья Шкурин / Фото: Getty Images
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Баварии» на матч 5-го тура Лиги чемпионов.
«Динамо»: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Миколенко, Забарный, Буяльский, Сирота, Шкурин, Кендзера.
Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Эрик Рамирес, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Витиньо, Кулач, Антюх.
«Бавария»: Нойер, Павар, Горетцка, Левандовски, Сане, Коман, Дэвис, Люка Эрнандес, Куасси, Толиссо, Мюллер.
Запасные: Ульрах, Фрюхтль, Ричардс, Сарр, Марк Рока, Тилльман.
Начало матча – в 19:45.
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