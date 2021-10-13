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Шок. У хавбека английского «Борнмута» обнаружен рак
Футболисту сборной Уэльса всего 24 года
Дэвид Брукс / Фото - ФК Борнмут
У полузащитника сборной Уэльса и английского «Борнмута» Дэвида Брукса обнаружена лимфома Ходжкина – разновидность онкологии. Об этом футболист сообщил в своем Instagram.
По словам игрока, прогнозы врачей положительные. Курс лечения начнется со следующей недели.
Мне поставили диагноз «лимфома Ходжкина» второй стадии, и на следующей неделе я начну курс лечения. Это стало шоком для меня и моей семьи. Но прогнозы положительные. Уверен, что полностью выздоровею и вернусь к игре как можно скорее.
Я хочу поблагодарить Футбольную ассоциацию Уэльса. Без пристального внимания медицинской службы мы, вероятно, не смогли бы обнаружить болезнь.
Текущий сезон «Борнмут» проводит в Чемпионшипе, не сумев пробиться в АПЛ.