Ярмоленко: «В финале Лиги чемпионов буду болеть только за Зинченко»
Шовковский: «Пусть «Ман Сити» выиграет у «Челси» 2:1 и Зинченко забьет второй мяч»
Тренер сборной Украины поделился мыслями накануне финала ЛЧ
18:10
Фото: УАФ
Один из тренеров сборной Украины Александр Шовковский поделился мыслями накануне финала Лиги чемпионов.
«В связи с тем, что я живу на территории Украины, болею исключительно за команду сборной. И болею за игроков сборной, поэтому у меня нет вопросов, за кого буду болеть.
Разницы для меня, какой будет счет. Главное – победа. Пусть будет 2:1, чтобы была интрига, а второй гол забьет Зинченко».
Игра состоится в 22:00.
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