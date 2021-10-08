Швеция - Косово: прогноз на матч отбора к чемпионату мира

Подтвердит ли Швеция статус фаворита?

Прогноз

Для шведов текущая квалификация к чемпионату мира складывалась очень хорошо до последнего матча, пока не случилось поражение от Греции в гостях со счётом 1:2. В какой-то мере этот результат умножил на ноль старания скандинавов в предыдущем поединке с фаворитом группы – Испанией. Но в целом матч был равным, чаши весов могли качнуться в любую сторону, поэтому жаловаться и называть победу греков случайной скандинавам точно не стоит. Несмотря на гостевое поражение, шансы на прямое попадание на следующий Мундиаль с первого места у шведов остаются.

Для сборной Косово зацепиться за выход на чемпионат мира в такой конкурентной группе – задача со звёздочкой. Косовары смогли потрепать нервы грекам, сыграв вничью 1:1, обыграли Грузию 1:0, но в играх с фаворитами много проблем им не создали. В данном случае есть основания говорить о банальной разнице в классе. Балканцы уступили на своём поле Швеции 0:3 на старте квалификации, и примерно такая же участь ждёт команду Косово в гостях.

Швеция после чемпионата Европы провела все три матча на тотал больше (2,5) и в каждом из них команды обменивались мячами. Однако сборная Косово – не тот соперник, который часто проводит верховые игры. Традиционно балканцы если и проигрывают, то с небольшой разницей. Только испанцам в этом отборе удалось разгромить подопечных Бернара Шалланда – 3:0. Смеем предположить, что если хозяева забьют 1-2 мяча, они не побегут сломя голову увеличивать преимущество, а попытаются сохранить силы на следующий, более важный матч с Грецией. Предлагаем заиграть победу Швеции + тотал меньше (4,5) по коэффициенту 1,62.