Швеция вырвала победу над Польшей на 94-й минуте. Это вывело Украину в плей-офф Евро-2020

Поляки покидают чемпионат Европы

Фото: UEFA

Шведы забили быстрый мяч: Форсберг отличился уже на 2-й минуте матча – это самый быстрый гол Евро-2020.

Первый тайм так и завершился минимальной победой шведов.

Лучшие моменты первого тайма:

В начале второго тайма Швеция забила второй, снова отличился Форсберг красивым дальним ударом.

Поляки начали реанимировать этот матч с середины второго тайма: на 61-й минуте отличился Левандовски, а на 84-й минуте он сделал дубль и сравнял счет в матче.

Решающий гол в матче на 94-й минуте забил Клаессон.

Победа Швецией над Польшей – на руку Украины. Таким образом, команда Шевченко выходит в плей-офф Евро-2020, ведь сборная Словакии с этой группы будет ниже Украины в рейтинге 3-х мест (3 очка, но худшая разница забитых и пропущенных мячей).

Евро-2020, 3-й тур

Швеция – Польша 3:2

Голы: Форсберг, 2, 59, Клаессон, 90+4 – Левандовски, 61, 84

Швеция: Ольсен, Аугустинссон, Линделеф, Люстиг (Крафт, 68), Даниэльссон, Ольссон, Экдаль, Форсберг (Классон, 77), Ларссон, Квайсон (Кулусевски, 55), Исак (Берг, 68).

Польша: Шченсны, Берешиньски, Беднарек, Глик, Пухач (Франковски, 46), Клих (Козловски, 73), Зелиньски, Юзвяк (Шверчок, 61), Крыховяк (Плахета, 78), Швидерски, Левандовски.

Предупреждения: Даниэльссон (10), Крыховяк (74), Глик (83).