Швейцария переиграла Турцию, которая с позором покинула Евро-2020

Команда Гюнеша не набрала ни одного очка

Фото: Twitter

В матче 3-го тура Евро-2020 сборная Швейцарии играла с Турцией.

Двум командам позарез нужны были очки, и с первых минут сильнее были швейцарцы, которые открыли счет уже на 6-й минуте, отличился Сеферович. А спустя 20 минут Шакири удвоил преимущество своей команды.

Лучшие моменты первого тайма:

В середине второго тайма Турция отыграла 1 мяч – Кахведжи забил первый мяч своей команды на этом Евро.

Тем не менее, Швейцария уже через 6 минут снова сделала разницу между командами в два мяча – отличился Шакири.

Швейцария набирает 4 очка и занимает 3-е место в группе А. Скорее всего, команда выйдет в 1/8 финала, нужно лишь дождаться результаты всех групп.. У Турции же 0 очков на этом Евро и вылет. Полный провал команды Гюнеша.

Евро-2020, 3-й тур

Швейцария – Турция 3:1

Голы: Сеферович, 6, Шакири, 26, 68 – Кахведжи, 62

Швейцария: Зоммер, Аканджи, Эльведи, Родригес, Видмер, Джака, Фройлер, Цубер (Бенито, 85), Шакири (Варгас, 76), Эмболо (Мехмеди, 86), Сеферович (Гавранович, 75).

Турция: Чакыр, Сеюнджю, Демирал, Мюльдюр, Айхан (Йокушлу, 63), Чалханоглу (Токез, 86), Ундер (Караман, 80), Туфан (Языджи, 63), Кахведжи (Кекчю, 80), Челик, Йылмаз.

Предупреждения: Чалханоглу (70), Челик (75), Сеюнджю (76), Джака (78).