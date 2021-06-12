Швейцария устроила штурм в конце встречи, но не сумела переиграть Уэльс

Команды забили по 1 мячу друг другу

Фото: Twitter

В матче 1-го тура группового раунда Евро-2020 сошлись Уэльс и Швейцария.

Команда Владимира Петковича пыталась играть первым номером, а валлийцы искали свои шансы на контратаках. Первый тайм завершился без голов.

Во второй половине встречи швейцарцы начали атаковать еще активнее, это вылилось в забитый мяч: Бриэль Эмболо отличился после подачи углового.

Швейцария сбавила обороты, а Уэльс поднажал и сравнял – Мур отличился головой на 74-йй.

В концовке встречи Швейцария устроила штурм, но Уорд совершил несколько шикарных сэйвов, матч так и завершился вничью.

В параллельном матче группы Италия разгромила Турцию (3:0).

Евро-2020, 1-й тур

Уэльс – Швейцария 1:1

Голы: Мур, 74 – Эмболо, 49

Уэльс: Уорд, Робертс, Родон, Дэвис, Мифем, Моррелл, Рэмзи, Бэйл, Аллен, Джеймс (Брукс, 75), Мур.

Швейцария: Зоммер, Родригес, Шер, Эльведи, Мбабу, Джака, Фройлер, Шакири (Закария, 66), Аканджи, Сеферович (Гавранович, 84), Эмболо.

Предупреждения: Шер (30), Мур (47), Мбабу (63).