Сидорчук стал 5-м игроком в истории «Динамо», который достиг отметки в 100 матчей с капитанской повязкой

Выше хавбека только Белькевич, Головко, Лужный и Шовковский

Сергей Сидорчук / Фото: ФК Динамо

Хавбек «Динамо»провел 100-й матч в качестве капитана киевского клуба. Об этом сообщает

63 матча в качестве капитана Сидорчук провел в УПЛ, 30 – в еврокубках, 6 – в Кубке и 1 – в Суперкубке Украины.

Сидорчук стал 5-м игроком в истории «Динамо», который достиг этой отметки.

Больше матчей с капитанской повязкой в «Динамо» провели Александр Шовковский (238 матчей), Олег Лужный (156), Александр Головко (125) и Валентин Белькевич (121).

Напомним, в последнем матче «Динамо» победило «Александрию» (1:0) в 8-м туре УПЛ.