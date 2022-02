Сикан своим дебютным голом спас «Ганзу» от поражения претенденту на выход в первую Бундеслигу

Даниил Сикан / Фото - Twitter

В 23-м туре Второй немецкой Бундеслиги «Ганза» на выезде сыграла вничью с «Дармштадтом».

Первый тайм остался за лидером чемпионата. В его середине счет открыл Кемпе.

Нападающий Даниил Сикан появился на поле на 63-й минуте. А уже спустя два оборота стрелки забил свой дебютный мяч в аренде. Больше голов во встрече не было.

INSTANT SIKMPACT



’ - Sikan subbed on



- Sikan scores!!!



The international off the mark in 2.Bundesliga for the on loan Shakhtar man! pic.twitter.com/4l38OX9fYe