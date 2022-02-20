Сикан своим дебютным голом спас «Ганзу» от поражения претенденту на выход в первую Бундеслигу

Арендованный украинец принес команде положительный результат

Даниил Сикан / Фото - Twitter

В 23-м туре Второй немецкой Бундеслиги «Ганза» на выезде сыграла вничью с «Дармштадтом».

Первый тайм остался за лидером чемпионата. В его середине счет открыл Кемпе.

Нападающий Даниил Сикан появился на поле на 63-й минуте. А уже спустя два оборота стрелки забил свой дебютный мяч в аренде. Больше голов во встрече не было.

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’ - Sikan subbed on



- Sikan scores!!!



The international off the mark in 2.Bundesliga for the on loan Shakhtar man! pic.twitter.com/4l38OX9fYe — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 20, 2022

«Ганза» оставила «Зандхаузен» в зоне переходных матчей на вылет, опередив конкурента по дополнительным показателям. «Дармштадт» – третий, что позволяет ему провести плей-офф с командой Первой Бундеслиги.

Вторая Бундеслига, 23 тур

«Дармштадт» – «Ганза Росток» 1:1

Голы: Кемпе, 24 – Сикан, 65

«Дармштадт»: Шухен, Ренштадт, Пфайффер П., Ишервуд, Холланд, Ридель (Титц, 73), Гьясула, Кемпе, Шкарке, Хонсак, Зейдель (Пфайффер Л., 73).

«Ганза»: Койке, Беккер, Малоне, Мейсснер, Найдхарт, Фролинг (Сикан, 63), Беренс, Фроде (Ротер, 83), Ингельссон (Дульевич, 63), Майсснер (Шумахер, 63), Ферхок.

Предупреждения: Кемпе, Хонсак – Фроде, Сикан, Шумахер

