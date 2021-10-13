Симеоне: «Думаю о футболе 24/7. Бывает, сидишь в кино и думаешь, кого выпустить: Феликса или Корреа»

Специалист очень привержен своему делу

Диего Симеоне / фото - Eurosport

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал Mundo Deportivo о том, как отдает футболу все свое свободное время:

«Я думаю о футболе 24 часа в сутки. Когда один спит, другой бодрствует. И пока первый спит, другой может думать, и это его преимущество. Я всегда говорил, что невозможно полностью выключиться от футбола. Ты приходишь в кино, фильм идет полтора часа. Он может быть отличным, но если случается пауза или фильм длится медленно, ты начинаешь думать, кто сыграет: Феликс или Корреа. Сложно объяснить это тем, кто рядом с тобой. Но сам ты не перестаешь думать, даже когда отдыхаешь или спишь. И очень часто я, отдыхая или готовясь ко сну, думаю, какой состав выпустить».

В минувшем сезоне аргентинце смог привести «Атлетико» к чемпионству в Испании – первому для «матрасников» за 7 лет. В нынешнем сезоне «индейцы» стартовали не лучшим образом и отстают в таблице Примеры от своих мадридских соседей из «Реала».

Напомним, «Атлетико» в последнем матче без проблем переиграло «Барселону».