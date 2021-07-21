Легенды «Реала» и «Барселоны» сыграли в феерическом выставочном матче
Симеоне: «Мы уже потеряли Роналду»
Тренер «Атлетико» считает, что Месси должен остаться в Примере
21 июля 12:49
Лионель Месси / Фото: Twitter
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о возможном уходе Лионеле Месси из «Барселоны». Его слова приводит As.
– Кажется, Месси останется в «Барселоне»...
– Ла Лига не должна терять лучших. Это лучшее, что может случиться с турниром. Мы уже потеряли Криштиану Роналду. Надеюсь, что мы сможем наслаждаться игрой Месси в Испании.
Для этого «Барселоне» придется приложить значительные усилия и наилучшим образом справиться со сложившейся ситуацией, чтобы компенсировать то, что требуется, чтобы Месси играл в команде
Ранее стало известно, что «Барселона» официально сообщит о продлении контракта с Месс в конце июля.
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