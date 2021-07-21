Симеоне: «Мы уже потеряли Роналду»

Лионель Месси / Фото: Twitter

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о возможном уходе Лионеле Месси из «Барселоны». Его слова приводит As.

– Ла Лига не должна терять лучших. Это лучшее, что может случиться с турниром. Мы уже потеряли Криштиану Роналду. Надеюсь, что мы сможем наслаждаться игрой Месси в Испании.

Для этого «Барселоне» придется приложить значительные усилия и наилучшим образом справиться со сложившейся ситуацией, чтобы компенсировать то, что требуется, чтобы Месси играл в команде