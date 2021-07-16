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Месси откажется от половины зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне»

Игрок готов пойти на жертвы ради клуба
Футбол Примерa (Испания)
09:15
Месси откажется от половины зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне»
Лионель Месси / фото - Eurosport

После того как Лионель Месси стал свободным агентом, между ним и «Барселоной» ведутся активные переговоры по поводу нового соглашения. Главным камнем преткновения является оклад аргентинца, который не вписывается в потолок зарплат, установленный Ла Лигой.

Но, если команде не удастся решить финансовые проблемы, то игрок готов пойти на пятидесятипроцентное снижение своей заработной платы, сообщает The Athletic.

Президент «блаугранас» Жоан Лапорта хотел распределить деньги, которые будет получать футболист на несколько сезонов, но глава Примеры Хавьер Тебас выступил категорически против этой идеи. Также функционер заявил, что ни один клуб мира, включая «Барсу», не сможет платить Месси его прежнюю зарплату.

Что бы сократить расходы, и иметь возможность регистрировать новых игроков, каталонцам нужно избавиться от самых дорогих игроков в своей истории: Филипе Коутиньо, Усмана Дембеле и Антуана Гризманна. Гризманн может войти в сделку по обмену игроков с мадридским «Атлетико».

Только если каталонцы смогут разгрузить финансовую ведомость, они смогут зарегистрировать новичков: Мемфиса Депая, Эрика Гарсию и Серхио Агуэро. Месси рискует оказаться в таком же положении, если руководство «сине-гранатовых» не урегулирует все вопросы.

Напомним, Примера отказалась помогать «Барселоне» с подписанием Месси.

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Лионель Месси

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