Симеоне: «Не считаю нужным жат руку тренеру другой команды. Мне это не нравится»

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признался Marca, почему не пожал руку тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу после матча.

У них там другая культура, и я не поддерживаю эту традицию. Но когда я в следующий раз увижу Клоппа, то, разумеется, поприветствую».