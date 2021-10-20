Симеоне не пожал руку Клоппу после поражения «Ливерпулю» в Лиге чемпионов
Симеоне: «Не считаю нужным жат руку тренеру другой команды. Мне это не нравится»
Тренер «Атлетико» не держит зла на Клоппа
09:10
Фото? Marca
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признался Marca, почему не пожал руку тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу после матча.
«Я обычно не жму тренеру другой команды руку после матча. Я просто не считаю, что это нужно делать, мне это не нравится. Кто-то всегда останется недоволен игрой.
У них там другая культура, и я не поддерживаю эту традицию. Но когда я в следующий раз увижу Клоппа, то, разумеется, поприветствую».
«Атлетико» проиграл «Ливерпулю» (2:3).
«Красные» лидируют в группе.
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