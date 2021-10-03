Симеоне – о победе над «Барсой»: «Они много владели мячом, но мы сыграли так, как хотели»

Диего Симеоне / Фото: Getty Images

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о победе над «Барселоной» (2:0) в матче 8-го тура чемпионата Испании. Слова специалиста приводит As.

Таймы были одинаковыми – «Барса» много владела мячом. В первом тайме наши контратаки были очень хороши, во втором их можно не считать.

Это первый раз, когда мы играли против «Барселоны» без Месси. Они владели мячом столько же, сколько и всегда, но дело в том, что Месси уникален».