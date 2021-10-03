Пике – о поражении от «Атлетико»: «У «Барселоны» не одна проблема, их несколько»
Симеоне – о победе над «Барсой»: «Они много владели мячом, но мы сыграли так, как хотели»
«Атлетико» переиграл кризисного соперника
3 октября 10:22
Диего Симеоне / Фото: Getty Images
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о победе над «Барселоной» (2:0) в матче 8-го тура чемпионата Испании. Слова специалиста приводит As.
«Мы провели хорошую игру, были организованными, очень хорошо переходили из обороны в атаку. Они много владели мячом, но мы смогли сыграть так, как хотели.
Таймы были одинаковыми – «Барса» много владела мячом. В первом тайме наши контратаки были очень хороши, во втором их можно не считать.
Это первый раз, когда мы играли против «Барселоны» без Месси. Они владели мячом столько же, сколько и всегда, но дело в том, что Месси уникален».
Напомним, «Барселона» за последние 6 матчей победила лишь однажды.
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