«Атлетико» с комфортным счетом переиграл «Барселону»
«Барселона» добыла лишь одну победу в последних 6-ти матчах
Команда Кумана продолжает падение
3 октября 08:36
Мемфис Депай / Фото: Getty Images
«Барселона» победила лишь однажды в последних 6-ти матчах.
За этот отрезок каталонская команда трижды проиграла и дважды сыграла вничью.
Напомним, в 8-м туре Примеры «Барселона» уступила «Атлетико» (0:2). За последние 6 матчей каталонцы также проиграли «Баварии» (0:3) и «Бенфике» (0:3). Вничью команда сыграла с «Гранадой» (1:1) и «Кадисом» (0:0). Победила «Барселона» лишь «Леванте» (3:0).
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что не собирается увольнять главного тренера команды Рональда Кумана.
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