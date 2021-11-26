Скаут Серии А: «Дженоа» под руководством Шевченко сохранит прописку в Серии А»

Андрей Шевченко / фото - FIFA

Скаут Серии А Алекс Великих поделился ожиданиями от текущей кампании в исполнении «Дженоа» под руководством Андрея Шевченко:

Предполагаю, что еще за 3-4 тура до конца сезона «Дженоа» гарантирует себе место в Серии А и на следующий, определяющий для Шевченко сезон в Серии А.

В любом случае, над проектом Шевченко в «Дженоа» работают многие и верю, что этот проект украинского тренера в топ-чемпионате будет успешен, мы только вначале пути восхождения легенды Шевченко-тренера не меньшей величины, чем Шевченко-игрок».