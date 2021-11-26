Степаненко: «Шевченко пошел в «Дженоа» под определенный проект»
Скаут Серии А: «Дженоа» под руководством Шевченко сохранит прописку в Серии А»
Зимнее трансферное окно будет ключевым для «грифонов»
26 ноября 13:43
Андрей Шевченко / фото - FIFA
Скаут Серии А Алекс Великих поделился ожиданиями от текущей кампании в исполнении «Дженоа» под руководством Андрея Шевченко:
«Считаю, что «Дженоа» сохранит прописку в Серии А. Усиление в зимнее трансферное окно будет большим и достаточно затратным, но именно оно даст Шевченко тот материал, который он сможет внедрить под свое видение футбола.
Предполагаю, что еще за 3-4 тура до конца сезона «Дженоа» гарантирует себе место в Серии А и на следующий, определяющий для Шевченко сезон в Серии А.
В любом случае, над проектом Шевченко в «Дженоа» работают многие и верю, что этот проект украинского тренера в топ-чемпионате будет успешен, мы только вначале пути восхождения легенды Шевченко-тренера не меньшей величины, чем Шевченко-игрок».
Напомним, совладелец «Дженоа» намекнул на будущую покупку клуба УПЛ.
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