В команду недели Юношеской лиги UEFA вошли два таланта «Динамо»
Скоро у них начнутся проблемы. «Олимпия» еще не отдала долг «Динамо»
Парагвайцы должны деньги за Дерлиса Гонсалеса
30 сентября 20:37
Дерлис Гонсалес / Фото: Олимпия
Советник «Олимпии» из Асунсьона Мануэль Феррейра
сообщил, что клуб еше не расплатился с киевским «Динамо» за трансфер Дерлиса Гонсалеса. Слова функционера передал в Twitter журналист Уилсон Гонсалес Бронсе.
Феррейра заявил, что долг клуба перед «Динамо» является самым большим и тревожным из-за санкций FIFA.
Отметим, что «Олимпия» по решению FIFA должна выплатить «Динамо» около $5 млн. Если этого не произойдет, то клубу сначала запретят заявлять игроков, а затем начнут снимать очки в домашнем первенстве.
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