﻿Скоро у них начнутся проблемы. «Олимпия» еще не отдала долг «Динамо»

Парагвайцы должны деньги за Дерлиса Гонсалеса





Дерлис Гонсалес / Фото: Олимпия

Советник «Олимпии» из Асунсьона Мануэль Феррейра сообщил, что клуб еше не расплатился с киевским «Динамо» за трансфер Дерлиса Гонсалеса. Слова функционера передал в Twitter журналист Уилсон Гонсалес Бронсе.



Феррейра заявил, что долг клуба перед «Динамо» является самым большим и тревожным из-за санкций FIFA.

Отметим, что «Олимпия» по решению FIFA должна выплатить «Динамо» около $5 млн. Если этого не произойдет, то клубу сначала запретят заявлять игроков, а затем начнут снимать очки в домашнем первенстве.



