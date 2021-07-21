Скрипник: «Довольны сбором. Надеюсь, что удивим соперников»

Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник в комментарии пресс-службе клуба подвел итоги летнего сбора. Специалист выразил надежду, что команда сумеет удивить не только болельщиков, но и соперников.

Вижу желание ребят. Это подтверждают и наши результаты. Были хорошие игры, целостные, скажем так. Мы довольны сбором, тем, как провели весь интенсивный летний период подготовки. Но сборы есть сборы. Всё покажут только официальные игры. С нетерпением ждем воскресенья.

Надеюсь, что мы готовы. Надеюсь, что удивим. Но лирику оставлю. Все покажут только официальные игры. Мы подходим к играм с хорошим, но серьезным настроением.

И хочется быстрее стартовать, чтобы то напряжение, которое присуще стартовому периоду, прошло и мы хорошо вошли в чемпионат. А там уже жеребьевка и плей-офф Лиги Европы. Оглядываться будет некогда. Свои позиции не сдадим и будем бороться дальше.