Скрипник: «Довольны сбором. Надеюсь, что удивим соперников»
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник в комментарии пресс-службе клуба подвел итоги летнего сбора. Специалист выразил надежду, что команда сумеет удивить не только болельщиков, но и соперников.
Все прошло гладко. Конечно, тяжело уезжать на несколько недель и находиться на одном месте, но условия для сборов были созданы хорошие. Погода тоже сопутствовала. Чуть расстраивают моменты, когда игроки получают травмы, но без этого в футболе никуда. Футбол – контактный вид спорта.
Вижу желание ребят. Это подтверждают и наши результаты. Были хорошие игры, целостные, скажем так. Мы довольны сбором, тем, как провели весь интенсивный летний период подготовки. Но сборы есть сборы. Всё покажут только официальные игры. С нетерпением ждем воскресенья.
Надеюсь, что мы готовы. Надеюсь, что удивим. Но лирику оставлю. Все покажут только официальные игры. Мы подходим к играм с хорошим, но серьезным настроением.
И хочется быстрее стартовать, чтобы то напряжение, которое присуще стартовому периоду, прошло и мы хорошо вошли в чемпионат. А там уже жеребьевка и плей-офф Лиги Европы. Оглядываться будет некогда. Свои позиции не сдадим и будем бороться дальше.
Ранее Скрипник поделился мнением о кадровой комплектации команд в преддверии старта сезона.
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