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Скрипник: «Претензий у меня к игрокам нет»

Тренер «Зари» прокомментировал кадровую ситуацию в команде
Футбол Украинская Премьер-лига
21 июля 20:02
Скрипник: «Претензий у меня к игрокам нет»
Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник оценил в интервью пресс-службе клуба кадровую комплектацию команды перед стартом нового сезона.

Хорошо выходили на замену Кристиан и Рэймонд Овусу. Грамотно подтягивается молодежь. Какова оценка новичкам команды и молодым игрокам? Какое сложилось впечатление?

Для этого есть сборы и игры. Я обычно их называю не товарищескими, а тестовыми. Можно посмотреть в деле новичков и молодежь, чтобы они «оббились» в связке с опытными ребятами.

Претензий у меня ни к кому нет, но всегда хочется лучшего. И все футболисты понимают, как только ты скажешь «о, все классно» – это будет значить шаг назад. Нельзя останавливаться. Нужно постоянно работать над собой. Молодежь у нас хорошая. Перспектива у них прекрасная, но все зависит с каким желанием и рвением они будут дальше работать.

Сейчас место в основе во вратарской линии плотно у Никиты Шевченко. Кто, на ваш взгляд, может подстраховать его во вратарской линии?

Да, у нас есть опытный голкипер, капитан команды Никита Шевченко. Кроме того, есть тот же Дима Мацапура, у которого уже есть опыт игры в УПЛ. У него тоже хорошая статистика. Мы не переживаем по поводу этой линии. Главное, чтобы все ребята были без травм и имели хорошую форму. А вообще, у нас имеется хороший сплав опыта и молодости.

Не всегда с первых минут на сборах играла связка Аллахъяр – Шахаб. Вы варьировали варианты, пробовали в деле различных игроков или чем-то недовольны?

Наша основная «грядка», а это 15 – 16 человек, если вы заметили, наиграла одинаковое время. Мы к этому шли. У нас есть игры, в которых футболисты были задействованы по 45, 60 и 90 минут. Разделения на лучших и худших у нас нет. Мы даем время и шанс проявить себя каждому.

Почему Шахаб играет больше с Аллахъяром? Они больше друг друга понимают ментально. В то же время, стабильно играют Гладкий и Громов. Есть отличная молодая связка Овусу и Кристиан. С прицелом на будущее, все эти связки могут работать. Не исключен вариант, когда мы будем их тасовать в зависимости от травм или каких-либо других ситуаций.

Еще раз скажу: у нас нет такого, что кто-то сыграл все время, а кто-то просто просидел. Да, есть ребята, которые сыграли чуть меньше из-за травм, но в целом, шанс был дан всем.

Из юношей с командой тренируются Антон Жилкин, Ярослав Кисиль и Юрий Дудник.

Это то время, когда ты подпускаешь безболезненно молодежь. Бросаешь их в бой, чтобы они совершенствовались вместе с опытными ребятами, привыкали к требованиям, которые мы ставим нашим основным игрокам. Для них это новый вызов.

Вторая наша команда работает по аналогичной программе. Мы за ними постоянно смотрим и наблюдаем. Хорошо, что наш юношеский состав стартует практически вместе с нами. Те, кого мы подводим под тренировки с основой, тренируются с нами, а играют с юношеским составом в официальных играх. А дальше будет видно: воспользуются ли они своим шансом или нет.

У нас есть много примеров на протяжении последних двух лет. Были футболисты, которые тренировались с нами и играли за дубль. Кто-то смог проявить себя и остался здесь, тот же Алефиренко, а кто-то по тем или иным причинам нас покинул. Но это конкуренция. Это футбольная жизнь. Футбол – такая игра, где «по блату» никто не играет.

Делаете ли вы основной упор на тактическую защитную связку Вернидуб – Имереков?

Если бы я возразил, это было бы неправильно. Виталий Вернидуб и Максим Имереков – опытные ребята, которые добавляют колорита нашей команде. Но без конкуренции не обходится ни на одной позиции. Тот же Денис Фаворов может сыграть здесь. Справа и в центре может сыграть и Агрон Руфати. Посмотрим, как все сложится.

Ранее в «Заре» сообщили, что рассчитывают до зимы решить вопрос с контрактом Скрипника.

Сергей Стаднюк
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