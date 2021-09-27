Скрипник: «Два раза становились призерами при не очень удачном старте»

Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник высказался о разгромной победе в матче девятого тура украинской Премьер-лиги против «Днепра-1» (4:0). Слова специалиста передает пресс-служба луганчан.

Сейчас у нас очень похожая ситуация, но мы стараемся набрать обороты и, конечно же, такие игры придают много сил, ведь фактически она была за шесть очков. Очень важно было выполнять правильно и качественно стандарты.

Мы приехали сюда за победой. После первого забитого гола к нам пришла надежда. Хотя у нас бывает много матчей, когда мы первыми пропускаем, и потом приходится работать в два раза больше, но сегодня для нас все хорошо сложилось. Мы довольны как прошел поединок и сыграли на ноль, и хорошие атаки соперника сдержали.

Все знают наш график, у нас уже в четверг очень важная игра и хорошая команда к нам в гости приезжает, так что, фактически, отдыха у нас нет. Мы очень рады этой победе, такой колоритной, с хорошим результатом и оставив свои ворота без пропущенных голов. «Днепр-1» принципиальный соперник, поэтому такая игра нам только добавит уверенности и для турнирной таблицы принесет шаг вперед.