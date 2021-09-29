Скрипник: «Моуриньо – живая легенда. Играть против его команды – большой опыт для нас»

«Заря» встретится с «Ромой» в Лиге конференций

Виктор Скрипник / Фото: Getty Images

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник высказался о грядущем матче с «Ромой» во 2-м туре группового раунда Лиги конференций. Слова наставника приводит пресс-служба клуба.

– Мы выиграли 2 матча, теперь чувствуется уверенность у ребят. Мы вошли неудачно в сезон, квалификация тоже показала не очень хороший результат, первая игра в групповом этапе – это все очень сказывается на эмоциональном состоянии.

Но сейчас каждая игра – это новые надежды и хочется в этом празднике футбола, когда приезжает такая именитая команда в гости, показывать нужный результат. Та атмосфера на поле и на стадионе, которая завтра будет присутствовать, только добавляет колорита игре.

Я надеюсь, что у нас будут шансы хорошо сыграть и рассчитывать на позитивный результат. Будет очень тяжело, но нет ничего невозможного, в футболе тем более – ярким примером для этого есть вчерашнее поединки.

У каждой команды есть плохой и хороший день. И с такой надеждой и уверенностью, которую мы приобрели в последних играх, хотим завтра всё отдать для достижения положительного результата.

Нужно поймать правильную волну, как говорится. Сейчас у нас та фаза, когда все довольны – и мы, и болельщики, и турнирная таблица более-менее соответствует. Но этот турнир особенный для нас, когда играешь с такими топовыми командами. Сейчас для нас хорошая точка отсчета, для того, чтобы продолжать работать в том же духе и в том же ритме.

Да, завтра у нас очень важная игра и топовый соперник, но в истории «Зари» уже были хорошие поединки. Это история, и мы так же сейчас продолжаем ее писать, так же это опыт, который нам поможет и в будущем.

Все хотят стоять за честь клуба и показать свою игру на нужном уровне, ведь родные тоже смотрят и болеют за команду. Будем надеяться, что все у нас пройдет на должном уровне.

– Жозе Моуринью – особенный. В чем заключается его особенность?

– Я не имею права много говорить, ведь и так весь мир знает о его профессионализме, как он умеет играть и тренировать. Он знает все о футболе. Жозе – живая легенда, который приезжает к нам в гости и это большая честь. Очень большой опыт не только для ребят, но и для меня в особенности, ведь общаться с ним и учиться у него можно многому

Матч «Заря» – «Рома» состоится завтра, 30-го сентября. Начало – в 19:45.