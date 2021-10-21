Скрипник: «Мы не та «Заря», которая была 2 года назад»

Виктор Скрипник / Фото - ФК «Заря»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги конференций против софийского ЦСКА. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Каждый понимает, что если завтра будет проигрыш, то это делает невозможным наши попытки в следующих, заключительных трех групповых этапах. Каждая игра – это вызов, мы хотим показать себя с хорошей стороны на фоне такого сильного противника. Мы настраиваемся на хорошую игру.

Нам нужно просто забить в ворота соперника и держать свои ворота невредимыми. Перед игрой можно говорить все, что угодно. У нас даже ничьи нет, две игры мы проиграли, но каждая игра дает тебе возможность и надежду на то, что именно сегодня у тебя все получится.

ЦСКА – достаточно мощная команд, которая отличается скоростью. Есть очень интересные и интенсивные игроки. В них есть все, в чем нуждается современный футбол. Мы не боимся соперников, а уважаем, и на фоне таких ребят хотим себя проявить с лучшей стороны. Если мы будем реагировать только на них, все силы предоставлять на устранение игроков, то у нас не хватит ни времени, ни тех же сил для дальнейшей работы в штрафной соперника для созидания моментов.

Как футболисты пришли в себя после поражения «Шахтеру»? Всегда проигрывать неприятно, но это одна из ключевых команд в Украине. Последние четыре поединка мы не проигрывали, а были неудобным соперником. Случилось так, как случилось, мы не опускаем рук и идем вперед, смотрим на нового соперника. Следующая игра – это возможность забыть поражение с помощью положительного завтрашнего результата, которого мы ожидаем.

Думаю, что ЦСКА прибавил за два года. Ведь прошло много времени. А что касается «Зари» – Сравнивать можно только по окончанию девяностых минут матча.