Скрипник: «Мы не та «Заря», которая была 2 года назад»
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги конференций против софийского ЦСКА. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Я как тренер уже в третий раз буду встречаться с этой командой. Завтра очень важно для обеих команд одержать победу, ведь турнирное положение неустойчиво, что у нас, что у соперника. Мы понимаем против какой команды играем, еще и на выезде, но мы не та «Заря», которая была 2 года назад, но и ЦСКА также не стоит на месте. Все меняется, в какую сторону покажет только завтрашняя игра.За игрой Лиги конференций можно будет следить сегодня, 21 октября, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча ЦСКА София – «Заря». Начало – в 22:00.
Каждый понимает, что если завтра будет проигрыш, то это делает невозможным наши попытки в следующих, заключительных трех групповых этапах. Каждая игра – это вызов, мы хотим показать себя с хорошей стороны на фоне такого сильного противника. Мы настраиваемся на хорошую игру.
Нам нужно просто забить в ворота соперника и держать свои ворота невредимыми. Перед игрой можно говорить все, что угодно. У нас даже ничьи нет, две игры мы проиграли, но каждая игра дает тебе возможность и надежду на то, что именно сегодня у тебя все получится.
ЦСКА – достаточно мощная команд, которая отличается скоростью. Есть очень интересные и интенсивные игроки. В них есть все, в чем нуждается современный футбол. Мы не боимся соперников, а уважаем, и на фоне таких ребят хотим себя проявить с лучшей стороны. Если мы будем реагировать только на них, все силы предоставлять на устранение игроков, то у нас не хватит ни времени, ни тех же сил для дальнейшей работы в штрафной соперника для созидания моментов.
Как футболисты пришли в себя после поражения «Шахтеру»? Всегда проигрывать неприятно, но это одна из ключевых команд в Украине. Последние четыре поединка мы не проигрывали, а были неудобным соперником. Случилось так, как случилось, мы не опускаем рук и идем вперед, смотрим на нового соперника. Следующая игра – это возможность забыть поражение с помощью положительного завтрашнего результата, которого мы ожидаем.
Думаю, что ЦСКА прибавил за два года. Ведь прошло много времени. А что касается «Зари» – Сравнивать можно только по окончанию девяностых минут матча.
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