Скрипник намекнул, что может не продолжить карьеру в Украине

Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник оценил в эфире YouTube-канала «BurBuzz» перспективы остаться в луганском клубе и Украине.

Геллер просматривает других тренеров? Это его право. Это нормально, когда клубы смотрят на других тренеров и игроков. Это футбольный процесс.

Причина моих раздумий? Это совокупность разных факторов. У меня семья живет в Германии. Я приходил работать в Украину не на всю жизнь, а хотел в своей карьере поставить галочку.

Хорошо я поработал или нет — оценят потом. В моей карьере тренерской был этот опыт. Может, моя тренерская карьера вообще зачахнет, и я останусь с достижениями, которые заслужил здесь.