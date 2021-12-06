Скрипник рассказал о будущем Сайядманеша
Скрипник намекнул, что может не продолжить карьеру в Украине
Семья специалиста продолжает жить в Германии
6 декабря 22:59
Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник оценил в эфире YouTube-канала «BurBuzz» перспективы остаться в луганском клубе и Украине.
Мы пока разговариваем об этом. У нас вагон времени. Мы спокойно работаем и смотрим вперед. В конце сезона будет видно. Все вы узнаете, когда из нашей лодки выйдет официальная информация, а не слухи.
Геллер просматривает других тренеров? Это его право. Это нормально, когда клубы смотрят на других тренеров и игроков. Это футбольный процесс.
Причина моих раздумий? Это совокупность разных факторов. У меня семья живет в Германии. Я приходил работать в Украину не на всю жизнь, а хотел в своей карьере поставить галочку.
Хорошо я поработал или нет — оценят потом. В моей карьере тренерской был этот опыт. Может, моя тренерская карьера вообще зачахнет, и я останусь с достижениями, которые заслужил здесь.
Скрипник также рассказал о будущем Сайядманеша.
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