Скрипник рассказал о будущем Сайядманеша

Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился в эфире YouTube-канала «BurBuzz» мнением о связке Шахаб – Сайядманеш. Также специалист оценил шансы сохранить арендованного у «Фенербахче» иранца в составе.

Иранская связка тащит «Зарю»?. Они просто играют впереди. Тащат те, кто играет сзади, у своих ворот. Нам важны как и молодые футболисты, так и опытные. Мы пригласили Александра Гладкого, который стал важным элементом нашей команды. Возле него молодежь может развиваться.

Я очень хочу сохранить Аллахьяра, но решают другие люди. Слово за Фенербахче. Чтобы нам его сохранить, нужно потратить годовой бюджет клуба. Мы знали на что шли, когда взяли его на полтора года в аренду.

Никто не ожидал, что он так разыграется. Сейчас я только и читаю об интересе к нему со стороны других клубов. И в сборную его не просто так вызывают. Это только комплимент ему и Заре, где он развился. Значит мы хорошо развиваем молодежь.

Интерес «Шахтера»? Это нужно спрашивать тренера, который его оценивает в разрезе своей команды. У него неординарна техника и он может быть еще лучше.