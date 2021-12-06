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Скрипник рассказал о будущем Сайядманеша

Иранец принадлежит «Фенербахче»
Футбол Украинская Премьер-лига
20:58
Скрипник рассказал о будущем Сайядманеша
Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился в эфире YouTube-канала «BurBuzz» мнением о связке ШахабСайядманеш. Также специалист оценил шансы сохранить арендованного у «Фенербахче» иранца в составе.

Если президент посчитал это нужным и захотел купить Шахаба, то я только рад. Сейчас этот трансфер окупается. Последние игры он играет очень хорошо.

Иранская связка тащит «Зарю»?. Они просто играют впереди. Тащат те, кто играет сзади, у своих ворот. Нам важны как и молодые футболисты, так и опытные. Мы пригласили Александра Гладкого, который стал важным элементом нашей команды. Возле него молодежь может развиваться.

Я очень хочу сохранить Аллахьяра, но решают другие люди. Слово за Фенербахче. Чтобы нам его сохранить, нужно потратить годовой бюджет клуба. Мы знали на что шли, когда взяли его на полтора года в аренду.

Никто не ожидал, что он так разыграется. Сейчас я только и читаю об интересе к нему со стороны других клубов. И в сборную его не просто так вызывают. Это только комплимент ему и Заре, где он развился. Значит мы хорошо развиваем молодежь.

Интерес «Шахтера»? Это нужно спрашивать тренера, который его оценивает в разрезе своей команды. У него неординарна техника и он может быть еще лучше.

Ранее Скрипник провел 100-й матч во главе «Зари»

Сергей Стаднюк
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Теги

Аллахьяр Сайядманеш Виктор Скрипник Заря

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