Скрипник – о поражении от «Львова»: «Тяжело играть против команд, которые стоят сзади»

Виктор Скрипник / Фото: Twitter

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник высказался о поражении от «Львова» (1:2) в матче 15-го тура УПЛ.

Мы всегда плохо начинаем после паузы. Входим в режим, когда две игры в неделю. Сейчас нам надо готовиться к Риму. Конечно, будет разговор, будем делать какие-то выводы. Во втором тайме мяч держали, но когда мяч держится без моментов, то не чень смотрится

- Во втором тайме ваши замены сработали. Что было в первом тайме? Это быстрый пропущенный гол так подействовал?

– Это в совокупности всего перечисленного. Тем более, когда на первой минуте пропускаешь. Когдда команда, которая играет от обороны выходит вперед, не в один, а в два мяча, то очень сложно психологически

- Может команда была мыслями в Риме?

– Да какой Рим? Мы каждую игру рыгаем, грубо говоря. Там 6:1, там 3:0 , но нам так же тяжело. Тот период, когда мы играли – сейчас так же тяжело. У каждой команды есть свои проблемы, свои плюсы. Сегодня наши плюсы не сработали, а проблемы сказались.