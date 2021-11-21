Скрипник – о поражении от «Львова»: «Тяжело играть против команд, которые стоят сзади»
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник высказался о поражении от «Львова» (1:2) в матче 15-го тура УПЛ.
– Тяжело играть против команд, которые стоят сзади. А когда еще и даешь им фору с первой минуты в 1-2 гола, то это еще архисложно. У меня было такое впечатление, что играли бы еще минут 40 или час, то мы бы голов не забивали. Такая игра не нравится зрителям, тем более тренерам. Для соперника три очка очень важны. Поздравляю соперника с победой. Имеем то, что имеем
Мы всегда плохо начинаем после паузы. Входим в режим, когда две игры в неделю. Сейчас нам надо готовиться к Риму. Конечно, будет разговор, будем делать какие-то выводы. Во втором тайме мяч держали, но когда мяч держится без моментов, то не чень смотрится
- Во втором тайме ваши замены сработали. Что было в первом тайме? Это быстрый пропущенный гол так подействовал?
– Это в совокупности всего перечисленного. Тем более, когда на первой минуте пропускаешь. Когдда команда, которая играет от обороны выходит вперед, не в один, а в два мяча, то очень сложно психологически
- Может команда была мыслями в Риме?
– Да какой Рим? Мы каждую игру рыгаем, грубо говоря. Там 6:1, там 3:0 , но нам так же тяжело. Тот период, когда мы играли – сейчас так же тяжело. У каждой команды есть свои проблемы, свои плюсы. Сегодня наши плюсы не сработали, а проблемы сказались.
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