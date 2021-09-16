Скрипник – о старте в Лиге конференций: «У «Зари» есть опыт, пусть и не всегда удачный»

Луганчане проведут матч с норвежским «Буде-Глимт»

Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги конференций против «Буде-Глимта». Также специалист прокомментировал тот факт, что встреча состоится на искусственном поле. Его слова передает пресс-служба клуба.

Любая команда перед любым турниром, в котором начинает выступать, имеет надежды и стремления. Наша команда хочет и попытается сделать все для того, чтобы этот турнир стал для нас удачным. Тот опыт, который у нас уже есть, пусть он был и не всегда удачным, но мы хотим, чтобы он нам чуть-чуть помог, чтобы в этом отрезке турнира, а именно, в шести матчах осенней части мы выглядели достойно и прошли дальше. Корректив никаких не вносили в подготовку. Мы играем чемпионат на натуральных полях. Переходить на искусственное специально к этому матчу не в наших планах. Мы здесь потренировались, завтра проведём игру, постараемся завершить ее хорошо, а в воскресенье провести уже следующую игру на натуральном поле.

За игрой Лиги конференций можно будет следить сегодня, 16 сентября, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Буде-Глимт» – «Заря». Начало – в 22:00.