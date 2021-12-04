Скрипник поделился своим отношением к совмещению работы в сборной и клубе

Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник в эфире YouTube-канала «BurBuzz» оценил возможность возглавить сборную Украины.

Готов ли был президент разрешить совмещать, спросите лучше у него. Я не считаю, что правильно совмещать. Или ты делаешь что-то одно хорошо, или уже нет. Это неправильно. На этом вся дискуссия и закончилась.

Я стараюсь профессионально отрабатывать свой контракт. «Заря» – это то место, где я чувствую себя уверенно и хорошо. Горд, что тренирую сейчас эту команду.

То место, которое мы сейчас занимаем, трудно защищать из года в год. Мы все равно стараемся. Та команда, которая у меня есть сейчас – лучшая в моей тренерской карьере. Не зря их называют мужиками. Когда у них что-то не получается, в них просыпается заряд.

Меня это мотивирует еще более отдаваться работе. Я хочу каждый день приходить на тренировку, чтобы увидеть игроков и снова с ними работать.

Будет ли еще возможность поработать со сборной? Все может быть – это футбол, и загадывать тут наперед не имеет смысла. Нет ничего невозможного.