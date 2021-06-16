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Скрипник рассказал о будущем нескольких футболистов «Зари»

Подготовка луганской команды к сезону началась
Футбол ЕВРО-2020
14:40
Скрипник рассказал о будущем нескольких футболистов «Зари»
Виктор Скрипник / фото - FootBoom

Наставник луганской «Зари» Виктор Скрипник рассказал о начале подготовки команды к новому сезону, и рассказал о будущем новичков и игроков, у которых истекают контракты.

Виктор Анатольевич, какой график нас ждёт в ближайшие дни?

«До 24 числа мы тренируемся на базе в Запорожье. Работа будет рутинной и футболистам нравится такая работа не очень, но без этого никуда. В первый день была одна тренировка. Теперь тренировки будут двухразовыми. Запланирована контрольная игра с «Александрией» 23 числа. По времени ещё чёткой определённости нет. Всё будет зависеть от погоды. Сейчас разговариваем и обсуждаем время начала, так как александрийцам нужно приехать в Запорожье и спланировать обратный путь. Мы скооперируемся и согласуем точное время, которое будет для всех максимально удобным».

Как настроение у ребят после выхода из отпуска?

«Все ребята находятся в отличном настроении. Отпуск закончился, футболисты приступили к тренировкам. Есть ребята, у которых заканчиваются контракты, с ними в ближайшее время будет определённость».

Цель первого сбора традиционная? Восстановить физические кондиции?

«Да. «Велосипед придумывать не будем». Ещё раз подчеркну, что это будет та работа, которая важна и без которой никуда. Плюс, будет и медицинский осмотр. Должен быть постоянный контроль. А под конец этого сбора будем определяться с людьми, которые отправятся с нами в Турцию».

В расположение команды прибыли трое новичков. Познакомились лично с футболистами? Хотелось бы по несколько слов о них услышать от вас лично.

«Безусловно, я детально был знаком с их футбольной биографией. К примеру, того же Булецу я хотел видеть и ранее в команде. Рад, что ребята к нам присоединились. Они смогут закрыть определённые позиции. И, конечно, Макс Имереков – это уже аксакал в украинском футболе. Наш бывший конкурент, а теперь наш игрок. Рад, что он с нами».

О первом сборе мы поговорили. Какие цели ставите на второй перед ребятами?

«Планируем грамотно подготовиться к чемпионату. Это главное. К нам присоединяются новые люди, плюс есть надежда на молодёжь. Необходимо, чтобы они как можно быстрее интегрировались в команду».

Минувший сезон подопечные Скрипника завершили на третьем месте в украинском чемпионате, чем обеспечили себе участие в квалификационном этапе Лиге Европы в следующем сезоне.

Напомним, «Заря» арендовала двух игроков «Динамо».

Источник: ФК Заря Павел Харченко
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Теги

Заря Виктор Скрипник

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