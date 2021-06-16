Скрипник высказался о первых летних трансферах «Зари»

Также тренер рассказал о планах команды на сборах

Виктор Скрипник / Фото: Twitter

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал о планах команды во время летних сборов. Его слова приводит пресс-служба луганчан.

– Все ребята находятся в отличном настроении. Есть ребята, у которых заканчиваются контракты, с ними в ближайшее время будет определенность.

– Цель первого сбора традиционная? Восстановить физические кондиции?

– Да. Велосипед придумывать не будем. Это будет та работа, которая важна и без нее никуда. Будет и медицинский осмотр. Должен быть постоянный контроль. А под конец этого сбора будем определяться с людьми, которые отправятся с нами в Турцию.

– В наше расположение прибыли трое новичков. Познакомились лично с футболистами? Хотелось бы по несколько слов о них услышать от вас лично.

– Безусловно, я детально был знаком с их футбольной биографией. К примеру, того же Булецу я хотел видеть и ранее в команде. Рад, что ребята к нам присоединились. Они смогут закрыть определенные позиции. И, конечно, Макс Имереков – это уже аксакал в украинском футболе. Наш бывший конкурент, а теперь наш игрок. Рад, что он с нами.

– О первом сборе мы поговорили. Какие цели ставите на второй сбор перед ребятами?

– Планируем грамотно подготовиться к чемпионату. Это главное. К нам присоединяются новые люди, плюс есть надежда на молодежь. Необходимо, чтобы они как можно быстрее интегрировались в команду



Напомним, «Заря» арендовала у «Динамо» Ахмеда Алибекова и Сергея Булецу.