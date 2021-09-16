«Славия» Качарабы победой дебютировала в Лиге конференций

Чешская команда дома победила «Унион Берлин»

Фото: twitter.com/europacnfleague

«Славия» в дебютном матче Лиги конференций победила «Унион Берлин» 3:1.



Защитник хозяев Ба открыл счет в матче. С 39-й минуты команды играли в неравных составах – удаление на счету Йеккеля у немцев. Украинец Тарас Качараба был заменен на 53-й минуте. В меньшинтсве «Униону» удалось отыграться – гол на счету Беренса. Но в концовке матча «Славия» сумела дожать гостей и добыла победу в матче – по голу в актив записали Кухта и Шранц.

Напомним, что «Гент» выиграл в Лиге конференций благодаря ассисту Романа Безуса.

«Славия» – «Унион Берлин» 3:1 (1:0, 2:1)

Голы: Ба, 18, Кухта, 84, Шранц, 88 – Беренс, 70.

«Славия»: Мандоус, Ба, Качараба (Такач, 53), Усу, Дорли, Масопуст (Шранц, 69), Шевчик, Траоре (Крменчик, 82), Лингр (Станчу, 69), Экпай, Тецл (Кухта, 53).

«Унион Берлин»: Люте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Йеккель, Пухач (Рюэрсон, 76), Харагути, Хедира (Премель, 59), Озтуналы (Беккер, 59), Крузе (Фогльзаммер, 59), Авонийи (Беренс, 59).

Предупреждения: Йеккель (6), Авонийи (15), Экпай (25), Траоре (34), Станчу (72).

Удаление: Йеккель (39).