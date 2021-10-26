Снова без Буяльского и Супряги. «Динамо» отправилось на кубковый матч против «Мариуполя»

Луческу взял с собой 21 футболиста

Виталий Буяльский / Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» проведет матч 1/8 финала Кубка Украины против «Мариуполя». Команда отправилась на выездную встречу, которая состоится 27 октября.

Главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу взял с собой 21 футболиста. Среди них не нашлось места для полузащитников Виталия Буяльского и Карлоса де Пены, а также нападающего Владислава Супряги.

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;

Защитники: Шабанов, Тымчик, Забарный, Караваев, Миколенко, Сирота, Кендзера;

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Леднев, Шепелев, Шапаренко, Антюх, Вербич, Витиньо;

Нападающие: Гармаш, Рамирес, Шкурин.

За игрой национального кубка можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Мариуполь» – «Динамо». Начало – в 17:00.