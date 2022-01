Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Стал известен состав «Аталанты» на матч против «Лацио» в 23-м туре Серии А.

I nostri 11 per #LazioAtalanta!

Here's our line-up to face Lazio!



Presented by @Plus500#SerieATIM #GoAtalantaGo pic.twitter.com/Ro39yyRvBY