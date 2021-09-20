Соболь поделился информацией об атмосфере в раздевалке сборной при Петракове

Защитник работал со специалистом еще в молодежной команде

Эдуард Соболь / фото - Club Brugge

Защитник «Брюгге» и сборной Украины Эдуард Соболь рассказал о настрое в раздевалке национальной команды при новом тренере Александре Петракове:

«Настроение в сборной было двоякое, потому что не получилось добыть тот результат, который хотелось бы. Но все еще впереди, у нас есть шансы. Все смотрят в будущее с позитивом. Думаю, что следующий сбор будет показательным. Схема Петракова для меня не новая, потому что мы использовали ее в Брюгге, и я играл пятым атакующим защитником. Я комфортно чувствую себя при этой тактике. Я работал с Петраковым, знаю его лично и его требования».

При новом тренер сборная успела сыграть три матча, и все три закончились ничейным результатом.

В октябре команду ждут квалификационный матчи ЧМ-2022 против Финляндии и Боснии и Герцеговины. Петраков решил не вызывать не эти игры хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского.

Соболь рассказал, кто из команды мог бы повлиять на решение наставника.