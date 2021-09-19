«И это двигатель команды?» Итальянская пресса разгромила Малиновского за матч с «Салернитаной»
Соболь: «Малиновского нам будет не хватать, но это решение Петракова»
Хавбек «Аталанты» не вызван в национальную команду
19 сентября 22:20
Эдуард Соболь / Фото: УАФ
Защитник сборной Украины Эдуард Соболь в эфире программы «Великий футбол» прокомментировал невызов Руслана Малиновского в национальную команду.
«Не комментирую решение главного тренера, но такого футболиста как Малиновский будет не хватать сборной Украины.
Просить Петракова вернуть Малиновского? Это должны просить такие футболисты как Ярмоленко, Пятов».
Напомним, между Малиновским и главным тренером сборной Украины Александром Петраковым возник конфликт.