Соболь: «Малиновского нам будет не хватать, но это решение Петракова»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 17
Сейчас 1
Сегодня 3
Завтра 3
Футбол (17 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Окончен
18:30 Тоттенхэм - Челси 0:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Ницца - Монако 2:2 Окончен
18:00 Марсель - Ренн 2:0 Окончен
21:45 ПСЖ - Лион 2:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Боруссия Дортмунд - Унион Берлин 4:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Венеция - Специя 1:2 Окончен
19:00 Лацио - Кальяри 2:2 Окончен
21:45 Ювентус - Милан 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:00 Мальорка - Вильярреал 0:0 Окончен
17:15 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Окончен
22:00 Валенсия - Реал 1:2 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Подолье - Кремень 4:1 Окончен
15:30 Агробизнес - Олимпик 0:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 Ворскла - Минай 2:0 Окончен
19:30 Заря - Черноморец 3:0 Окончен
19:30 ФК Львов - Металлист-1925 0:0 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Валенсия - Реал 1:2 Окончен
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Удинезе - Наполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Барселона - Гранада -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:15 Ужгород - Нива Т -:- Запланирован
Футбол (3 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Фиорентина - Интер -:- Запланирован
21:45 Аталанта - Сассуоло -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Хетафе - Атлетико -:- Запланирован

Соболь: «Малиновского нам будет не хватать, но это решение Петракова»

Хавбек «Аталанты» не вызван в национальную команду
Футбол Сборная Украины
19 сентября 22:20
Соболь: «Малиновского нам будет не хватать, но это решение Петракова»
Эдуард Соболь / Фото: УАФ

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь в эфире программы «Великий футбол» прокомментировал невызов Руслана Малиновского в национальную команду.

«Не комментирую решение главного тренера, но такого футболиста как Малиновский будет не хватать сборной Украины.

Просить Петракова вернуть Малиновского? Это должны просить такие футболисты как Ярмоленко, Пятов».


Напомним, между Малиновским и главным тренером сборной Украины Александром Петраковым возник конфликт.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Эдуард Соболь Руслан Малиновский

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«И это двигатель команды?» Итальянская пресса разгромила Малиновского за матч с «Салернитаной»
«И это двигатель команды?» Итальянская пресса разгромила Малиновского за матч с «Салернитаной»
Футбол Украинские легионеры
19 сентября 11:01
6
Маркевич: «Если Украина добьется положительных результатов с Боснией и Финляндией, то к Петракову не будет вопросов по Малиновскому»
Маркевич: «Если Украина добьется положительных результатов с Боснией и Финляндией, то к Петракову не будет вопросов по Малиновскому»
Футбол Сборная Украины
18 сентября 14:10
Вацко: «Разбрасываться такими футболистами как Малиновский – огромная роскошь»
Вацко: «Разбрасываться такими футболистами как Малиновский – огромная роскошь»
Футбол Сборная Украины
17 сентября 21:28
Петраков отказался от Малиновского. Заявка сборной Украины на матчи с Боснией и Финляндией
Петраков отказался от Малиновского. Заявка сборной Украины на матчи с Боснией и Финляндией
Футбол Сборная Украины
17 сентября 18:35
Шесть украинцев, среди которых четыре игрока «Динамо» – в топ-100 Лиги чемпионов по версии FedEx
Шесть украинцев, среди которых четыре игрока «Динамо» – в топ-100 Лиги чемпионов по версии FedEx
Футбол Лига чемпионов UEFA
16 сентября 18:54
Соболь получил высшую, чем у Месси, Неймара и Мбаппе, оценку за ассист в матче с ПСЖ
Соболь получил высшую, чем у Месси, Неймара и Мбаппе, оценку за ассист в матче с ПСЖ
Футбол Лига чемпионов UEFA
16 сентября 12:42

Новости: Футбол

Субботняя драма в АПЛ: Лингард забил победный «бывшим», Ярмоленко почти воскресил «Вест Хэм», но ветеран команды все испортил
Тема дня
Субботняя драма в АПЛ: Лингард забил победный «бывшим», Ярмоленко почти воскресил «Вест Хэм», но ветеран команды все испортил
Премьер-Лига (Англия)
19 сентября 23:53
Мойес объяснил, почему доверил Ноблу пробить пенальти в матче с МЮ
Мойес объяснил, почему доверил Ноблу пробить пенальти в матче с МЮ
Премьер-Лига (Англия)
19 сентября 22:45
«Челси» не проигрывает в новом сезоне. Серия началась с финала ЛЧ
«Челси» не проигрывает в новом сезоне. Серия началась с финала ЛЧ
Премьер-Лига (Англия)
19 сентября 22:40
Соболь: «Малиновского нам будет не хватать, но это решение Петракова»
Соболь: «Малиновского нам будет не хватать, но это решение Петракова»
Сборная Украины
19 сентября 22:20
Санту – о поражении 0:3 от «Челси»: «Мы провели очень хороший первый тайм»
Санту – о поражении 0:3 от «Челси»: «Мы провели очень хороший первый тайм»
Премьер-Лига (Англия)
19 сентября 22:06
Тухель: «Игроки очень хорошо отреагировали на неудачную игру в первом тайме»
Тухель: «Игроки очень хорошо отреагировали на неудачную игру в первом тайме»
Премьер-Лига (Англия)
19 сентября 22:01
Миколенко: «В 19 лет уже купил родителям квартиру»
Миколенко: «В 19 лет уже купил родителям квартиру»
Украинская Премьер-лига
19 сентября 21:46
«Львов» не забил «Металлисту 1925» и остался на последнем месте в таблице УПЛ
«Львов» не забил «Металлисту 1925» и остался на последнем месте в таблице УПЛ
Украинская Премьер-лига
19 сентября 21:39
«Заря» после неудачи в еврокубках разгромила «Черноморец»
«Заря» после неудачи в еврокубках разгромила «Черноморец»
Украинская Премьер-лига
19 сентября 21:21
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
21
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
18 сентября 16:00
38
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
12 сентября 09:55
15
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости