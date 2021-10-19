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Соболь выйдет в старте «Брюгге» на матч с «Манчестер Сити»
Бельгийскую команду ожидает непростой оппонент
19:48
Эдуард Соболь / Фото: Getty Images
Украинский защитник Эдуард Соболь попал в стартовый состав «Брюгге» на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»
«Брюгге»: Миньоле, Хендри, Нсоки, Мата, Соболь, Баланта, Ритс, Сова, Ланг, Ванакен, Кетеларе.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Лапорт, Силва, Канселу, Родриго, Де Брёйне, Фоден, Грилиш, Марез.
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